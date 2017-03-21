В Липецкой области проверяют полицейских, обвиняемых в изнасиловании трех детей

Два уголовных дела возбуждено против сотрудников отдела полиции в городе Грязи Липецкой области.
Уголовные дела возбуждены после доследственной проверки по заявлениям от трех человек. Потерпевшие рассказали, что несколько лет назад над ними надругались сотрудники местного отдела полиции.
Юлия Кузнецова, официальный представитель СУ СК РФ по Липецкой области: «В то время заявители были несовершеннолетними, они сейчас описали преступления, которые в отношении них совершили сотрудники отдела полиции в городе Грязи».
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В УМВД по Липецкой области сообщили, что также начали собственную проверку. События, описанные тремя потерпевшими, произошли два года назад, когда заявители были воспитанниками коррекционной школы-интерната, отметили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в заявлениях упоминается полицейский, который работает в органах более 10 лет и находится на хорошем счету у руководства и коллег.
Наталья Маслакова, руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области: «Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В рамках проверки также будет установлен круг лиц, причастных к инциденту».
В СК РФ отмечают, что уголовные дела возбуждены по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних», подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Юлия Кузнецова, официальный представитель СУ СК РФ по Липецкой области: «В то время заявители были несовершеннолетними, они сейчас описали преступления, которые в отношении них совершили сотрудники отдела полиции в городе Грязи».
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В УМВД по Липецкой области сообщили, что также начали собственную проверку. События, описанные тремя потерпевшими, произошли два года назад, когда заявители были воспитанниками коррекционной школы-интерната, отметили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в заявлениях упоминается полицейский, который работает в органах более 10 лет и находится на хорошем счету у руководства и коллег.
Наталья Маслакова, руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области: «Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В рамках проверки также будет установлен круг лиц, причастных к инциденту».
В СК РФ отмечают, что уголовные дела возбуждены по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних», подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.
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