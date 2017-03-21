Школьник получил медаль за спасение из огня родителей, бабушки и домашних животных

В Ярославле медалью «За отвагу на пожаре» наградили школьника Валентина Шушарина, который спас из горящего дома отца, мать, бабушку и домашних животных.
Пожар, чуть не унесший жизни троих взрослых людей, произошел в одном из частных домов в Ярославле. Возгорание началось на крыше, куда и бросился хозяин дома, чтобы предотвратить распространение огня. Однако к тому моменту пламя уже охватило всю крышу здания, и мужчина оказался в огненной ловушке. Тогда ему на помощь пришел 13-летний сын.
Мальчик молотком разбил обрешетку и помог отцу выбраться из-под горящих досок. После этого подросток вывел из горящего дома маму и бабушку, а потом вернулся в здание еще раз и вынес клетку с морскими свинками, птичек и собак.
Когда члены семьи и домашние животные были в безопасности, ребенок выкатил из гаража, на который в любой момент мог перекинуться огонь, автомобиль и тем самым предотвратил угрозу взрыва. При этом, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сам школьник получил ожоги.
За проявленную смелость начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров наградил мальчика медалью министра МЧС России.
Мальчик молотком разбил обрешетку и помог отцу выбраться из-под горящих досок. После этого подросток вывел из горящего дома маму и бабушку, а потом вернулся в здание еще раз и вынес клетку с морскими свинками, птичек и собак.
Когда члены семьи и домашние животные были в безопасности, ребенок выкатил из гаража, на который в любой момент мог перекинуться огонь, автомобиль и тем самым предотвратил угрозу взрыва. При этом, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сам школьник получил ожоги.
За проявленную смелость начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров наградил мальчика медалью министра МЧС России.
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