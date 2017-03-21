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  • 21.03, 17:38

    Школьник получил медаль за спасение из огня родителей, бабушки и домашних животных

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    Школьник получил медаль за спасение из огня родителей, бабушки и домашних животных

    Школьник получил медаль за спасение из огня родителей, бабушки и домашних животных

    Школьник получил медаль за спасение из огня родителей, бабушки и домашних животных
  • Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

    • В Ярославле медалью «За отвагу на пожаре» наградили школьника Валентина Шушарина, который спас из горящего дома отца, мать, бабушку и домашних животных.

    Пожар, чуть не унесший жизни троих взрослых людей, произошел в одном из частных домов в Ярославле. Возгорание началось на крыше, куда и бросился хозяин дома, чтобы предотвратить распространение огня. Однако к тому моменту пламя уже охватило всю крышу здания, и мужчина оказался в огненной ловушке. Тогда ему на помощь пришел 13-летний сын.

    Мальчик молотком разбил обрешетку и помог отцу выбраться из-под горящих досок. После этого подросток вывел из горящего дома маму и бабушку, а потом вернулся в здание еще раз и вынес клетку с морскими свинками, птичек и собак.

    Когда члены семьи и домашние животные были в безопасности, ребенок выкатил из гаража, на который в любой момент мог перекинуться огонь, автомобиль и тем самым предотвратил угрозу взрыва. При этом, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сам школьник получил ожоги.

    За проявленную смелость начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров наградил мальчика медалью министра МЧС России.

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