Apple представила новый красный iPhone 7

Apple представила ограниченную серию iPhone 7 и iPhone 7 Plus в честь
10-летнего сотрудничества с программой (RED).
Компания Apple запустила в продажу iPhone 7 и 7 Plus в новом красном цвете. Смартфоны в алюминиевом корпусе выйдут ограниченной серией, которая называется RED Special Edition. Старт продаж — в пятницу, 24 марта, сообщается на сайте компании.
Сообщается, что часть средств от продажи каждого красного iPhone будет перечисляться в глобальный фонд по борьбе со СПИДом.
Из сообщения Apple: «Уже 10 лет мы поддерживаем проект (RED) и его программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом. В рамках этих программ проводятся консультации и обследования, а также распространяются лекарства, позволяющие предотвратить заражение ребенка от матери во время беременности. Благодаря продаже продуктов (RED) мы собрали более 130 миллионов долларов. И сегодня мы представляем iPhone 7 (PRODUCT)RED™ Special Edition. Каждая покупка (RED) — это еще один шаг к поколению без СПИДа».
Ранее в рамках акций по борьбе со СПИДом Apple запускала в продажу красные чехлы для смартфонов, наушники, динамики и ремешки для умных часов.
Сообщается, что часть средств от продажи каждого красного iPhone будет перечисляться в глобальный фонд по борьбе со СПИДом.
Из сообщения Apple: «Уже 10 лет мы поддерживаем проект (RED) и его программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом. В рамках этих программ проводятся консультации и обследования, а также распространяются лекарства, позволяющие предотвратить заражение ребенка от матери во время беременности. Благодаря продаже продуктов (RED) мы собрали более 130 миллионов долларов. И сегодня мы представляем iPhone 7 (PRODUCT)RED™ Special Edition. Каждая покупка (RED) — это еще один шаг к поколению без СПИДа».
Ранее в рамках акций по борьбе со СПИДом Apple запускала в продажу красные чехлы для смартфонов, наушники, динамики и ремешки для умных часов.
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