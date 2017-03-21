Мутко готов к возможной критике стадионов ЧМ-2018 со стороны футбольных звезд

На чемпионате мира по футболу в России 32 сборным предложат на выбор 64 тренировочные базы. Четверть из них расположены в Подмосковье. Как ожидается, эти комплексы команды разберут в первую очередь. Такой прогноз дал сегодня глава оргкомитета «Россия-2018 », вице-премьер Виталий Мутко.

Вместе с губернатором Московской области Мутко приехал на стройплощадку одной из баз в Домодедове. Уже этим летом в России пройдет генеральная репетиция чемпионата мира — Кубок конфедераций. Турнир позволит проверить, насколько хорошо страна-хозяйка подготовилась к проведению соревнований.



Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Мы можем блестяще подготовить чемпионат, все здесь организовать, но приедет какая-то команда на один из футбольных газонов. Условный Роналду или мегазвезда какая-то, у которых там 100 миллионов подписчиков в Интернете, и скажет, что здесь что-то не то. И мы уже потом можем рассказывать долго, что мы со всей душой все готовили, но вот у нас что-то не получилось».



Мутко пообещал, что качеству футбольных газонов будет уделено особое внимание, претензий быть не должно.