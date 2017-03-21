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  • 21.03, 16:06

    Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

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    Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

    Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

    Премьер-министр подписал постановление об индексации социальных пенсий.

    Согласно документу, который был опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 апреля 2017 года пенсии будут проиндексированы на 1,5%.

    Отметим, что ранее проиндексировать размер социальных пенсий на 1,5% предлагал Минтруд. Однако этот вариант вызвал возражения в экономическом блоке правительства. Поэтому обсуждался и вопрос о доиндексации на 0,38%.

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