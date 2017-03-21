В Киеве сотрудники СИЗО отказались выйти на службу

Сотрудники Киевского следственного изолятора объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Работники Киевского СИЗО бастуют из-за невыплаты зарплаты и второй день не пускают защитников к клиентам, сообщил на своей странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.



Сергей Старенький, бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины: «В Киевском СИЗО проблема — дежурные смены №3 и №5 отказываются утром заступать на службу. Причина — низкая выплаченная заработная плата. И тем прапорщикам уже все равно. Обещаниями их кормят почти год».



В министерстве юстиции Украины сегодня заявили, что конфликт исчерпан. Накануне конфликт из-за заработной платы действительно был, деньги сотрудникам выплатили, но в меньшем объеме, объяснили в минюсте.



После того как сотрудникам сообщили причины недофинансирования, они вернулись на свои рабочие места, сейчас изолятор работает в штатном режиме, подчеркнули в украинском ведомстве.

