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  • 21.03, 14:35

    Грандиозная телепремьера: Пётр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Анна Михалкова в фильме «Ледокол»

    1 комментарий
    Грандиозная телепремьера: Пётр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Анна Михалкова в фильме «Ледокол»

    Грандиозная телепремьера: Пётр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Анна Михалкова в фильме «Ледокол»

    Грандиозная телепремьера: Пётр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Анна Михалкова в фильме «Ледокол»

    В воскресенье, 2 апреля, на НТВ состоится телевизионная премьера новинки 2016 года «Ледокол» от режиссёра Николая Хомерики. Высокобюджетный фильм-катастрофа, созданный в партнёрстве с НТВ, стал одним из самых кассовых в России и странах СНГ, превысив в сборах отметку 350 миллионов рублей.

    Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Чтобы зрители НТВ первыми увидели самые качественные российские фильмы, мы подключаемся к проектам уже на этапе производства. Телеканал НТВ стремится к тому, чтобы в нашем экспериментальном слоте „Настоящее кино“ всегда были фильмы-события, которые благодаря телевизионному эфиру станут ближе к зрителям. В специальном воскресном слоте НТВ наши зрители увидят фильмы о настоящих чувствах, свершениях и подвигах».

    «Ледокол» — это история с настоящим мужским характером, ведь героями становятся не люди со сверхспособностями, а обычные моряки-полярники. Сюжет основан на реальных событиях с рейсом ледокола «Михаил Громов», произошедших в 1985 году. Уходя от столкновения с айсбергом, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод, ценное горючее на исходе, запасы продовольствия заканчиваются, а нервы натянуты, как стальные тросы. Чтобы выбраться из ловушки, командование ледокола должно принять одно-единственное верное решение. Всего лишь одна ошибка — и тяжелые льды раздавят судно. В ожидании спасения экипаж корабля проводит долгих 133 дня.

    Телепремьера фильма «Ледокол» на НТВ — 2 апреля в 20:10.

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