Грандиозная телепремьера: Пётр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Анна Михалкова в фильме «Ледокол»

В воскресенье, 2 апреля, на НТВ состоится телевизионная премьера новинки 2016 года «Ледокол» от режиссёра Николая Хомерики. Высокобюджетный
фильм-катастрофа, созданный в партнёрстве с НТВ, стал одним из самых кассовых в России и странах СНГ, превысив в сборах отметку 350 миллионов рублей.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Чтобы зрители НТВ первыми увидели самые качественные российские фильмы, мы подключаемся к проектам уже на этапе производства. Телеканал НТВ стремится к тому, чтобы в нашем экспериментальном слоте „Настоящее кино“ всегда были фильмы-события, которые благодаря телевизионному эфиру станут ближе к зрителям. В специальном воскресном слоте НТВ наши зрители увидят фильмы о настоящих чувствах, свершениях и подвигах».
Телепремьера фильма «Ледокол» на НТВ — 2 апреля в 20:10.
Телепремьера фильма «Ледокол» на НТВ — 2 апреля в 20:10.
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