Премьера НТВ: «Дембеля. Истории солдатской жизни»

На НТВ стартует цикл программ об армии от первого лица «Дембеля. Истории солдатской жизни». С ностальгией и юмором известные артисты расскажут о своей армейской службе. Первыми гостями проекта станут актёры Евгений Дятлов и Сергей Пускепалис.

Евгений Дятлов («Честь самурая», «Батальонъ», «Улицы разбитых фонарей») вспомнит, для чего учился спать стоя, как гитара спасла его от дедовщины, а также расскажет, чего избежал благодаря своему плохому зрению. Популярный актёр объяснит, почему с детства мечтал о военной карьере.



Заслуженный артист России Сергей Пускепалис поделится навыками борьбы с морской болезнью, ведь после окончания театрального вуза Сергей три года служил на Северном флоте. Спустя десятилетия дембель Пускепалис вернётся на службу, но уже не в качестве моряка. Актёру предстоит вспомнить армейские навыки, которые пригодились ему для роли капитана Севченко в фильме-катастрофе «Ледокол», которую НТВ покажет 2 апреля.



Премьера программы «Дембеля. Истории солдатской жизни» — в ночь с 28 марта на 29 марта в 00:05.