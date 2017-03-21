Бригады скорой помощи начали оснащать тревожными кнопками

Машины скорой помощи начали оборудовать так называемыми тревожными кнопками. Реагировать на сигналы будут сотрудники Росгвардии. Они получат точные координаты автомобиля медиков в случае опасности и будут прибывать на место в течение считанных минут.

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О том, что медикам необходима защита, начали говорить после серии инцидентов. Они происходили в разных городах — и на дорогах, и в квартирах. Корреспондент НТВ Дарья Масалова пообщалась с теми, кто уже пользуется новым устройством.



Когда аргументы были исчерпаны, они решились разобраться по-мужски. Оба спарринг-партнера еле держатся на ногах, есть и первый поверженный. Именно к нему и спешили врачи неотложки. Но товарищи, которые сами вызвали медиков, вдруг резко передумали госпитализировать приятеля.



Алексей Козлов, очевидец: «Просто на тротуар влетает Mitsubishi Lancer, который чуть не сбивает нас. Мы просто в рассыпную. Вот это паузой воспользовался водитель, он просто выволок пациента из скорой помощи и попытался в машину погрузить, сам на ногах еле стоял».



Врач и фельдшер — женщины. Водитель — пенсионер. Справиться с разгоряченными пациентами, им, понятное дело, не под силу. Дебоширы еще около получаса не давали возможность оказать помощь пострадавшему, угрожали и хамили. И только после длительных уговоров захмелевшие друзья отступили — больного увезли в больницу. Случись такая история в Калужской области, ситуация развивалась бы по-другому. Там к вопросу безопасности врачей подошли основательно. Отныне медики там будут работать под защитой бойцов Росгвардии.



На такие радикальные меры медики пошли после череды нападений на врачей. Теперь прежде чем отправиться на вызов, фельдшеры берут с собой не только тревожный чемоданчик, но и тревожный брелок. В случае опасности — одно нажатие, и на место приезжает наряд.



Юрий Беспалов о такой подмоге мечтал больше 15 лет — столько он работает в бригаде скорой. Говорит, что в последнее время работа действительно стала не только трудна, но и опасна. Перед неадекватными пациентами, в руках которых может быть все что угодно, люди в белых халатах беззащитны. Поэтому помощь людей в форме — как один из вариантов «лечения» буйных пациентов.



После нажатия тревожной кнопки сигнал поступает диспетчеру. Он определяет, где именно произошло ЧП. После этого незамедлительно передает информацию в центр оперативного управления, и экипаж выезжает на место. Время прибытия — 5 минут. С новыми устройствами калужские медики работают всего второй день. Пока, говорят, применять на практике не приходилось. Нововведение, конечно, не панацея от всех бед, но как минимум гарантия на спасение. Подробнее — в репортаже НТВ.