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  • 21.03, 14:36

    В Белоруссии задержали группу вооруженных боевиков

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    В Белоруссии задержали группу вооруженных боевиков

    В Белоруссии задержали группу вооруженных боевиков

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы боевиков численностью около 20 человек.

    Бандитов, готовивших вооруженную провокацию, задержали на территории Белоруссии. Об этом в Могилёве заявил президент Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент».

    По словам Лукашенко, более подробно об этом происшествии общественность узнает позже. Белорусский лидер рассказал, как правоохранителям удалось узнать о существовании преступных планов.

    Александр Лукашенко: «Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей, в Евросоюзе, предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо о том, что готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи».

    Лукашенко заявил, что теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой боевиков и из каких стран они приехали. Президент подчеркнул, власти Белоруссии всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.

    Александр Лукашенко: «Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет — в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим».

    Накануне Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, финансируемая западными фондами и спецслужбами, пытается нагнетать ситуацию в стране.

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