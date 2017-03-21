В Белоруссии задержали группу вооруженных боевиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы боевиков численностью около 20 человек.

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Бандитов, готовивших вооруженную провокацию, задержали на территории Белоруссии. Об этом в Могилёве заявил президент Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились, выбирали момент».



По словам Лукашенко, более подробно об этом происшествии общественность узнает позже. Белорусский лидер рассказал, как правоохранителям удалось узнать о существовании преступных планов.



Александр Лукашенко: «Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей, в Евросоюзе, предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо о том, что готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи».



Лукашенко заявил, что теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой боевиков и из каких стран они приехали. Президент подчеркнул, власти Белоруссии всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.



Александр Лукашенко: «Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет — в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим».



Накануне Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, финансируемая западными фондами и спецслужбами, пытается нагнетать ситуацию в стране.