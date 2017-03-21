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  • 21.03, 14:36
    В Нью-Йорке задержали беглую убийцу из России. США, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Нью-Йорке задержали беглую убийцу из России

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    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> задержали беглую убийцу из России

    В Нью-Йорке задержали беглую убийцу из России

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> задержали беглую убийцу из России

      Сотрудники Интерпола задержали россиянку Викторию Насырову, которую на родине разыскивают за убийство. Следователи полагают, что она расправилась с соседкой в Краснодарском крае, похитила крупную сумму и по поддельным документам сбежала в Мексику, а оттуда — в США.

      41-летняя россиянка Виктория Насырова несколько лет находилась в международном розыске. Женщину подозревают в убийстве, которое произошло в 2014 году в городе Армавире. По версии сыщиков, именно Насырова жестоко расправилась со своей соседкой Аллой Алексеенко и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. По попавшим в Интернет снимкам с подложных документов друзья и близкие погибшей узнали в ней риелтора, которая убедила Алексеенко продать загородный дом. Собственно выручка от сделки и стала ее добычей, уверен вдовец Григорий Данильченко.

      Григорий Данильченко, муж погибшей: «Викторию я не видел, только на фотографии, а так больше не видел. Алла пропала в 12 ночи, пропала связь и с тех пор мы ее не видели. Она встретилась с Викторией — и все, пропала связь».

      Задержать вероятную убийцу на территории Краснодарского края не получилось. Позже выяснилось, что она находилась в близкой связи с полицейским, который занимался расследованием этого преступления. По некоторым данным, офицер сам во всем признался и был отстранен от службы. А тем временем женщине удалось покинуть Россию.

      Дочь погибшей, гражданка США Надежда Форд, обратилась за помощью к известному в Штатах частному детективу Герману Вайсбергу. Он согласился взяться за поиск Виктории Насыровой. И нашел подозреваемую в соцсетях. Судя по геолокациям, она скрывалась в Бруклине, буквально по соседству с его клиенткой. Все данные детектив передал в полицию. Последняя запись предполагаемой преступницы в Facebook была посвящена новой шубе.

      Из Facebook задержанной: «Ну наконец-то! Все атрибуты власти в деле! Ну хоть в последний момент зимы нужно было успеть».

      Кстати, о шубах. Выяснилось, что в мае прошлого года Насырову арестовали за кражу меховых жилеток из известного манхэттенского магазина. Ущерб владельцы оценили в 600 долларов, задержанная заплатила эту сумму и покинула участок. И только потом полицейские сопоставили данные и поняли, что отпустили на свободу аферистку, которую разыскивали несколько месяцев.

      Насырова приглашала на свидания мужчин, подмешивала в коктейли снотворное и обворовывала их. О своих похождениях дама с удовольствием рассказывала в закрытых группах в соцсетях. Разумеется, утаивая криминальную часть рандеву с богатыми кавалерами.

      Впрочем, разгульная жизнь задержанной в Нью-Йорке меркнет перед обвинениями, которые ей предъявляют на родине. Краснодарские следователи уже потребовали немедленно экстрадировать Насырову в Россию.

      В ближайшее время сотрудники Интерпола должны уладить все вопросы, связанные с экстрадицией вероятной преступницы. Кроме того, по некоторой информации Насырову подозревают в совершении еще одного убийства, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.

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