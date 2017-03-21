Россия погасит последний долг СССР к майским праздникам

Россия подписала соглашение с Боснией и Герцеговиной о выплате последнего непогашенного долга бывшего Советского Союза.
Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. При этом, отметил замминистра, рассчитавшись с Боснией, Россия закроет последний советский внешний долг, передает «Интерфакс».
Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ: «Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме от 17 сентября 2003 года. В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 млн долларов».
Согласно документу, данная сумма подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления его в силу.
Добавим, что с Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией Россия расплатилась в 2011–2016 годах. Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего Советского Союза, перед которой оставалась непогашенная задолженность.
Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ: «Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме от 17 сентября 2003 года. В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 млн долларов».
Согласно документу, данная сумма подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления его в силу.
Добавим, что с Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией Россия расплатилась в 2011–2016 годах. Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего Советского Союза, перед которой оставалась непогашенная задолженность.
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