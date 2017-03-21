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  • 21.03, 13:04

    В Приморье утопивший девочку в луже педофил получил пожизненный срок

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    В Приморье утопивший девочку в луже педофил получил пожизненный срок

    В Приморье утопивший девочку в луже педофил получил пожизненный срок

    В Приморье суд признал 25-летнего мужчину виновным в изнасиловании и жестоком убийстве 12-летней девочки.

    Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободу.

    Установлено, что мужчина 7 марта прошлого года встретил девочку в одном из населенных пунктов Шкотовского района. Нетрезвый злоумышленник попросил ребенка показать ему дорогу до железнодорожной станции. Подсудимый набросился на девочку, когда они шли по старым железнодорожным путям, избил и изнасиловал ребенка, а потом утопил свою жертву в луже.

    Как сообщили в приморском управлении СК, виновность фигуранта дела была подтверждена в ходе ДНК-исследования. Кроме того, при обыске в квартире обвиняемого была обнаружена одежда, которая была на нем в момент преступления.

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