«Всемирная прачечная»: британские банки оказались причастны к отмыванию крупных сумм из России

В прессе появилась информация, что к отмыванию больших сумм, выводившихся из России, причастны крупные банки Соединенного Королевства.
Как пишет газета The Guardian, в масштабных финансовых операциях оказались замешаны 17 крупных британских банков. По данным издания, речь идет об отмывании порядка 740 миллионов долларов из России. Сообщается, что в преступной схеме наряду с другими финансовыми учреждениями были задействованы HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Coutts и Barclays.
Согласно имеющимся в редакции документам, в период с 2010-го по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. По оценкам издания, реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Как заявил один из представителей следствия, «деньги очевидно были украдены или имеют иное криминальное происхождение».
Преступную схему уже окрестили The Global Laundromat, что в переводе на русский означает «всемирная прачечная».
Что касается американских банков, замешанных в отмывании денег, то в статье The Guardian упоминаются Citibank и Bank of America. По данным издания, через них прошли 63,7 тысячи долларов.
Согласно имеющимся в редакции документам, в период с 2010-го по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. По оценкам издания, реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Как заявил один из представителей следствия, «деньги очевидно были украдены или имеют иное криминальное происхождение».
Преступную схему уже окрестили The Global Laundromat, что в переводе на русский означает «всемирная прачечная».
Что касается американских банков, замешанных в отмывании денег, то в статье The Guardian упоминаются Citibank и Bank of America. По данным издания, через них прошли 63,7 тысячи долларов.
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