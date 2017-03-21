Россиянам придется платить налоги за свои долги

В налоговую службу уже отправлены данные о полученных, но не оплаченных россиянами услугах сотовой связи. Всем должникам разошлют уведомления о том, что с просроченного долга нужно выплатить подоходный налог в размере 13%.
С начала прошлого года в нашей стране изменилось федеральное законодательство. Согласно новым правилам, полученные, но не оплаченные услуги признаются экономической выгодой, следовательно, с них придется заплатить подоходный налог. Ставка — 13%.
Как передает РБК, информацию о должниках уже отправили в налоговую службу сотовые операторы. Это также должны делать банки и предприятия ЖКХ в том случае, если истек срок давности по долгу, то есть прошло более 3 лет, а деньги так и не были внесены.
В таком случае долг признают безнадежным, сумму списывают с баланса организации, которая предоставила услугу, а должника уведомляют о необходимости выплатить налог.
При просрочке будет начисляться пеня, а затем судебные приставы смогут запретить неплательщику выезжать за границу. Узнать информацию по своим долгам сейчас можно с помощью многих сервисов, например, на сайте ФНС.
Как передает РБК, информацию о должниках уже отправили в налоговую службу сотовые операторы. Это также должны делать банки и предприятия ЖКХ в том случае, если истек срок давности по долгу, то есть прошло более 3 лет, а деньги так и не были внесены.
В таком случае долг признают безнадежным, сумму списывают с баланса организации, которая предоставила услугу, а должника уведомляют о необходимости выплатить налог.
При просрочке будет начисляться пеня, а затем судебные приставы смогут запретить неплательщику выезжать за границу. Узнать информацию по своим долгам сейчас можно с помощью многих сервисов, например, на сайте ФНС.
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