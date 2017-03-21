Тульский четвероклассник терроризирует целую школу

Ученик 4-го класса тульской школы шокировал учеников и взрослых своей жестокой выходкой. Он ударил сверстника стулом и сломал ему нос. Теперь родители бояться отпускать детей на уроки и требуют отчислить малолетнего хулигана.

Папа 10-летнего Ивана обыкновенный день сына в школе описывает как эпизод из криминальных сводок полиции. Ваня вступился за подругу. Когда одноклассник на переменке кидал в нее снежки, он сделал приятелю замечание. Как только уроки закончились, мальчик ударил Ваню стулом и сломал ему нос.



Ваня неделю провел на больничной койке. Глядя на фотографии, сделанные после операции, его отец до сих пор не верит, что такое вообще могло случиться. Вместе со своим обидчиком Ваня ходил в один детский сад.



Школа, где учится Ваня, еще недавно была обычным тульским образовательным учреждением. Теперь родители ее называют не иначе как «республикой ШКИД. На весь город ее прославил ученик 4-го класса, который перевелся сюда около двух лет назад. „Неуд“» за поведение у него был и в предыдущей школе, но оттуда ребенка сумели попросить перевестись, а здесь он учится по прописке. Живет с мамой, мама работает адвокатом. Обстановка в школе накалена до предела. Для журналистов семья мальчика сейчас недоступна, а родители его одноклассников готовы поставить вопрос: либо наши дети, либо он.

К уголовной ответственности малолетнего хулигана привлечь невозможно, она наступает с 14 лет. А отчислить несовершеннолетнего из школы можно, когда ему исполнится 15 и если он постоянно себя плохо ведет.



Родители отчаялись искать управы на хулигана у директора школы и написали заявления о переводе ребят на домашнее обучение, их поддержали мамы и папы других учеников этого же класса. В центре образования регистрировать эти обращения отказались. Родители другого и не ждали. Говорят, это была больше акция отчаяния, чтобы привлечь к проблеме внимание чиновников от образования прокуратуру.



Трудного ребенка уже поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних, еще раньше — на внутришкольный учет. Проверку новых шалостей мальчика сейчас проводит полиция по распоряжению прокуратуры. Несколько дней назад Петя силой отобрал у одноклассницы телефон, толкнув ее так, что девочка ударилась о стену. Следит за развитием этой школьной полукриминальной драмы и детский омбудсмен. Наталья Зыкова уверена, что обуздать агрессию еще не поздно, не сломав мальчику его дальнейшую жизнь.



В тульском управлении образования говорят, что тоже готовы помочь мальчику, но на это нужно согласие мамы. В ведомстве считают, что тут взаимопонимание появилось.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, закончиться эта история может по-разному, главное — не перегнуть палку. Об этом говорят и чиновники, и родители, тем более Петя — явный лидер, образовательную программу схватывает на лету и мог бы учиться совсем без троек. Впрочем, по словам родителей, пока мальчик подает сверстникам совсем другой пример.