Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков и объявила его продуктом питания. По решению парламента, на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время.
Согласно поправкам, теперь в Молдавии вино — это «продукт питания, произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла».
По словам автора проекта, депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он также уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.
Вместе с тем, ряд законодателей не поддержали эту инициативу, считая, что либерализация только увеличит потребление спиртного в стране, передает ТАСС. Они также обратили внимание на тот факт, что Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран, который составляет Всемирная организация здравоохранения.
На сегодняшний день в Молдавии действует запрет на рекламу алкоголя на телевидении и радио. Однако местные виноделы потребовали от властей сделать для них исключение в ситуации, когда многие из них оказались на грани банкротства, потеряв возможность экспортировать в Россию. Это произошло после того, как в сентябре 2013 года Роспотребнадзор нашел в нескольких партиях молдавского вина алкоголя опасное вещество дибутилфталат.
По словам автора проекта, депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он также уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.
Вместе с тем, ряд законодателей не поддержали эту инициативу, считая, что либерализация только увеличит потребление спиртного в стране, передает ТАСС. Они также обратили внимание на тот факт, что Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран, который составляет Всемирная организация здравоохранения.
На сегодняшний день в Молдавии действует запрет на рекламу алкоголя на телевидении и радио. Однако местные виноделы потребовали от властей сделать для них исключение в ситуации, когда многие из них оказались на грани банкротства, потеряв возможность экспортировать в Россию. Это произошло после того, как в сентябре 2013 года Роспотребнадзор нашел в нескольких партиях молдавского вина алкоголя опасное вещество дибутилфталат.
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