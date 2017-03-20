Болельщики передрались на борцовском турнире в Дагестане: видео

В Дагестане на борцовском турнире произошла очередная драка болельщиков. Стенка на стенку сошлись фанаты двух юных спортсменов. Видео с инцидентом попало в Интернет.
Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах Дагестана, болельщики двух бойцов решили выяснить отношения друг с другом из-за мелкой обиды, нанесенной одним спортсменом другому.
Отмечается, что конфликт начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с участием десятков человек. Разнимать драку любителей спортивных единоборств пришлось их преподавателям.
Видео уже попало в поле зрения МВД Дагестана. По данному факту проводится проверка. Соревнования в школе имени Курамагомеда Курамагомедова были остановлены.
Отмечается, что конфликт начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с участием десятков человек. Разнимать драку любителей спортивных единоборств пришлось их преподавателям.
Видео уже попало в поле зрения МВД Дагестана. По данному факту проводится проверка. Соревнования в школе имени Курамагомеда Курамагомедова были остановлены.
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