#ТЫСУПЕР!
Демоны
ТВ-Эфир
Демоны
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 00:56
    Болельщики передрались на борцовском турнире в Дагестане: видео. Дагестан, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Болельщики передрались на борцовском турнире в Дагестане: видео

    2 комментария
    Болельщики передрались на борцовском турнире в Дагестане: видео

    Болельщики передрались на борцовском турнире в Дагестане: видео

    Болельщики передрались на борцовском турнире в Дагестане: видео

      В Дагестане на борцовском турнире произошла очередная драка болельщиков. Стенка на стенку сошлись фанаты двух юных спортсменов. Видео с инцидентом попало в Интернет.

      Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах Дагестана, болельщики двух бойцов решили выяснить отношения друг с другом из-за мелкой обиды, нанесенной одним спортсменом другому.

      Отмечается, что конфликт начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с участием десятков человек. Разнимать драку любителей спортивных единоборств пришлось их преподавателям.

      Видео уже попало в поле зрения МВД Дагестана. По данному факту проводится проверка. Соревнования в школе имени Курамагомеда Курамагомедова были остановлены.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru