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  • 21.03, 02:27
    Русское проклятие Хиллари Клинтон: исход выборов в США предрешила алтайская мумия? Клинтон Хиллари, США, выборы, мистика и оккультизм, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Русское проклятие Хиллари Клинтон: исход выборов в США предрешила алтайская мумия?

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    Русское проклятие Хиллари Клинтон: исход выборов в США предрешила алтайская мумия?

    Русское проклятие Хиллари Клинтон: исход выборов в США предрешила алтайская мумия?

      Почему журналисты уверены, что Хиллари Клинтон проиграла выборы из-за проклятия сибирской мумии? Правда ли, что после визита в Новосибирск 20 лет назад и личная, и политическая жизнь Клинтон пошла наперекосяк? И почему гадалки ей очень не советуют оставаться в политике?

      На днях авторитетный американский журнал Observer опубликовал статью, в которой утверждается, что Хиллари Клинтон проиграла на выборах президента из-за проклятия сибирской мумии принцессы Укока. Ее похоронили на Алтае как минимум за три века до нашей эры, а обнаружили в 1993 году во время раскопок. Женщину-шамана местные жители считают прародительницей алтайского народа, и долгое время умоляли ученых захоронить ее обратно. Ведь именно после эксгумации мумии в этих краях начали случаться аномальные природные и бытовые катаклизмы.

      Во время турне по России в 1997 году Хиллари Клинтон настояла на том, чтобы ее непременно отвезли в Новосибирск и показали мумию алтайской принцессы. После встречи с принцессой у Клинтон начались серьезные проблемы. Муж Билл завел роман с практиканткой Моникой Левински. А потом с Клинтон и вовсе начало происходить что-то очень странное — приступы неадекватного смеха, удушающий кашель, резкая смена настроения, обмороки, потеря в пространстве и даже провалы в памяти.

      Недавно телеканал АВС обнародовал информацию о том, что Клинтон, будучи госсекретарем США потеряла папку с секретными документами во время своего визита в Россию. Из опубликованного отчета ФБР, на который ссылается АВС, стало известно, что один из помощников Клинтон принес ей в номер отеля сумку, в которой находилась папка с материалами для служебного пользования. После того, как Клинтон и помощник покинули номер, сотрудники дипломатической охраны обнаружили там забытый секретный документ. А Клинтон села в машину и уехала, даже не вспомнив о пропаже.

      Во время президентской кампании американские журналисты даже похоронили Хиллари Клинтон в прямом эфире. Ведущий новостей оговорился, но многие увидели в этом нехороший знак.

      Сейчас Хиллари Клинтон готовится избираться в мэры Нью-Йорка. Правда, в кулуарах американского истеблишмента поговаривают, что шансов у нее нет никаких. И дело не в проклятии или состоянии ее здоровья. Просто после провала на президентских выборах даже демократы списали Хиллари со счетов.

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