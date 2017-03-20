Грабительский процент: питерский автосалон сбывает машины по мошеннической схеме

Более десяти петербуржцев стали, по их словам, жертвами сомнительной деятельности одного из автосалонов на шоссе Революции.

Люди уже обратились в отдел по борьбе с экономическими преступлениям Красногвардейского УМВД. Следующим шагом станут судебные разбирательства. Схема, по которой действуют в салоне, известна давно. Жертвами становятся невнимательные покупатели.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Щербы.



Долгожданная и выстраданная покупка автомобиля никому из этих людей сегодня не приносит радости. Слишком дорого обошлась эта покупка, совсем не на так, как рассчитывали и точно не на тех условиях, о которых изначально говорили менеджеры перед подписанием договора купли-продажи.



Александр Хомутов, пострадавший покупатель: «Нас спросили, откуда мы, у нас проверили кредитную историю. Когда я спросил про проценты, нам ответили, что будет от 8 до 12 процентов годовых».



После многочасового ожидания автомобиля, который должен был вот-вот поступить, в итоговом документе банковская ставка по процентам была более чем в два раза выше. При подписании договора клиенты даже не успевали контролировать действия менеджеров.



Александр Хомутов, пострадавший покупатель: «Мы подписывали документы очень быстро, полностью посмотреть договор не могли. В итоге вышло 26 процентов с рассрочкой в 5 лет. И эта машина стала стоить почти миллион».



Итоговый миллион при первоначальной стоимости 310 тысяч рублей — такова цена покупки иномарки малого класса. «Не уследили», «сами виноваты» — это всё правильные формулировки. Но как этого избежать, если у продавцов стоит задача, чтобы покупатель уехал из салона на машине, купленной на условиях самого салона.



Катерина, дочь пострадавшего покупателя: «Первый договор был оформлен как надо со ставкой в 14 процентов. Потом просили подождать. В итоге уставшему папе дали второй договор, где ставка была равна 29 процентам. Наша машина 2012 года стоила 1 млн 200 тыс. рублей».



Теперь расплачиваться за свою невнимательность пострадавшие будут своим же рублем, хотя юристы говорят, что ситуация не безнадежна. Людей, которые считают себя обманутыми, сегодня не один или два человека. В разы больше. И для них теперь закон о защите прав потребителей — настольная книга.



Алексей Афонин, юрист: «Потребитель имеет право обратиться в суд, в связи с тем, что он был введен в заблуждение и ему заранее была представлена неверная информация. Если обращение подает группа граждан, то коллективному иску уделяется больше внимания».



Кроме того, юристы говорят, что в судебных разбирательствах не лишним будет наличие аудиозаписи предварительного разговора с менеджером. Возможно, там зафиксированы обещания первоначальной небольшой процентной ставки.



Конечно, юридической ответственности за банковскую политику менеджер не несет, но тем не менее он официальное лицо на переговорах с клиентом, где присутствуют серьезные финансовые отношения. И уже в ближайшее время степень и значимость этого присутствия будет оценивать суд.



Сегодня многие участники рынка автомобильных продаж говорят, что подобная ситуация довольно распространенная. В Интернете уже давно есть так называемый черный список салонов, с которыми лучше не связываться. И если бы потенциальные покупатели заранее поинтересовались имиджем компании, то, скорее всего, ситуация бы не была бы такой печальной.