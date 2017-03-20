За оппозиционный митинг помощникам петербургских депутатов вынесут выговор

Марш в защиту Петербурга, прошедший 18 марта, не прошел без последствий для коллег депутатов из «Партии роста», «Яблока» и КПРФ.

Помощников оппозиционных депутатов Законодательного собрания Петербурга сегодня утром пригласили в отдел кадров. Речь идет как минимум о семи сотрудниках, помогающих в работе Борису Вишневскому, Максиму Резнику и Оксане Дмитриевой. Пропуск еще одной помощницы последней, работающей по срочному договору попросту заблокировали.



Подобные меры связаны с прошедшим в субботу 18 марта митингом, так называемым Маршем в защиту Петербурга. Под колпаком оказались шагавшие не в ногу со статьями федерального закона о государственной гражданской службе.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Им было сказано, что поскольку на митинге была принята резолюция, где негативно оценивалось действие городских властей, это значит, что они как государственные служащие проявили нелояльность по отношению к организациям, в которых они работают. Скорее всего, им будет объявлено дисциплинарное взыскание, о чем их предупредили».



Елена Тимошенко, начальник Управления по информации и общественным связям Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Если человек поступает на госслужбу, то он берет на себя обязательства соблюдать ограничения и запреты, изложенные в статьях 15–18 закона о государственной гражданской службе РФ. Проверка производится в связи с требованиями этого закона и является прямой обязанностью органа государственной власти».



По словам Оксаны Дмитриевой, представители трех фракций («Партии роста», «Яблока» и КПРФ) уже подписали заявление, в котором высказали несогласие с таким административным давлением и пояснили, что на митинге озвучивали ни что иное как свои предвыборные программы.