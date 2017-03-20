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  • 20.03, 18:52
    Энергетики вернули свет на север Петербурга. ДТП, Санкт-Петербург, пробки, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Энергетики вернули свет на север Петербурга

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    Энергетики вернули свет на север Петербурга

    Энергетики вернули свет на север Петербурга

      Электроснабжение всех трех районов города восстановлено полностью.

      Утром из-за повреждения изоляторов на подстанции завода Ильича в темноту погрузились Приморский, Калининский и Выборгский районы.

      Чтобы оперативно восстановить электроснабжение, энергетики переводили потребителей на резервные схемы питания. Частично работу систем удалось запустить уже через 30 минут.

      Однако некоторые кварталы оставались без света в течение нескольких часов. Так, на улице Александра Матросова не работало отделение почты, а продавцы небольших магазинов продолжали торговать в условиях утреннего рассвета.

      Авария на подстанции спровоцировала и сложную дорожную обстановку. В Выборгском районе из-за неработающих светофоров автомобилисты встали в пробках. Ухудшили трафик и произошедшие на перегруженных магистралях ДТП. В результате одного из них на Лесном проспекте остановились трамваи.

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