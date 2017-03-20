Энергетики вернули свет на север Петербурга

Электроснабжение всех трех районов города восстановлено полностью.
Утром из-за повреждения изоляторов на подстанции завода Ильича в темноту погрузились Приморский, Калининский и Выборгский районы.
Чтобы оперативно восстановить электроснабжение, энергетики переводили потребителей на резервные схемы питания. Частично работу систем удалось запустить уже через 30 минут.
Однако некоторые кварталы оставались без света в течение нескольких часов. Так, на улице Александра Матросова не работало отделение почты, а продавцы небольших магазинов продолжали торговать в условиях утреннего рассвета.
Авария на подстанции спровоцировала и сложную дорожную обстановку. В Выборгском районе из-за неработающих светофоров автомобилисты встали в пробках. Ухудшили трафик и произошедшие на перегруженных магистралях ДТП. В результате одного из них на Лесном проспекте остановились трамваи.
Чтобы оперативно восстановить электроснабжение, энергетики переводили потребителей на резервные схемы питания. Частично работу систем удалось запустить уже через 30 минут.
Однако некоторые кварталы оставались без света в течение нескольких часов. Так, на улице Александра Матросова не работало отделение почты, а продавцы небольших магазинов продолжали торговать в условиях утреннего рассвета.
Авария на подстанции спровоцировала и сложную дорожную обстановку. В Выборгском районе из-за неработающих светофоров автомобилисты встали в пробках. Ухудшили трафик и произошедшие на перегруженных магистралях ДТП. В результате одного из них на Лесном проспекте остановились трамваи.
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