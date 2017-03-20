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  • 20.03, 15:50

    Блэкаут на севере Петербурга спровоцировал ДТП и заторы

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    Блэкаут на севере Петербурга спровоцировал ДТП и заторы

    Блэкаут на севере Петербурга спровоцировал ДТП и заторы

    Блэкаут на севере Петербурга спровоцировал ДТП и заторы
  • Фото: spbvoditel.ru

    • Утром три района города остались без электричества.

    Как сообщают местные СМИ, авария произошла на подстанции, принадлежащей «МЭС Северо-Запада». Свет пропал около 9 часов в Выборгском, Приморском, Калининском районах: на Кантемировской улице, Большом Сампсониевском и Полюстровском проспектах, Ланском шоссе, Торжковской улице, улице Савушкина, проспекте Энгельса.

    По информации Neva.Today, в утренний час пик перестали работать светофоры на улицах и остановились трамваи, на проспекте Энгельса скопились пробки. Есть несколько сообщений о людях, застрявших в лифтах. В частности, такой инцидент произошел в поликлинике №33.

    Тем временем на перекрестке улиц Оскаленко и Дибуновской при неработающем светофоре столкнулись три легковушки. Ford снес дорожное ограждение. На место прибыли сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.

    По информации «Ленэнерго», электроснабжение прекратилось из-за технологического нарушения на подстанции. Энергетики подключают объекты по резервной схеме. В общей сложности, без света в Петербурге остались около 15 тысяч человек.

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