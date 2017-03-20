Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России

Сегодня российские спелеологи обсуждают по-настоящему героический поступок своего коллеги, который едва не погиб во время исследования подводного грота в Пермском крае.

Рискуя жизнью, Владимир Фёдоров спустился на дно самой глубокой пещеры страны. На отметке в 88 метров его гидрокостюм дал течь. Но ради науки дайвер продолжил погружение.



Замкнутое пространство, свет фонаря. Фёдоров почти на ощупь пробирался вглубь пещеры. Он замерзал, так как температура воды, попавшей в экипировку, составляла всего четыре градуса. Но останавливаться он даже и не думал. Вспоминая то погружение, Фёдоров говорит, что вошел в азарт. Понимал, что подвергает себя опасности, ведь рядом никого, однако не мог свернуть с пути.



Владимир Фёдоров, дайвер: «Я погружение совершал один. Погружения такого рода всегда совершаю один, потому что груз ответственности за других людей слишком высок. Не уверен я в других людях так, как в себе».



Фёдорову удалось совершить невозможное. Он исследовал 600 метров подводной крепости, которую безуспешно пытались изучить в 70-х и 80-х годах прошлого века. Теперь же дайвер хочет зарегистрировать свой рекорд. А пещеру, которую он сумел покорить, начнут детально исследовать ученые. Осталось только дать ей имя. Это как раз то, над чем сейчас раздумывает Фёдоров.



Подробности — в репортаже.