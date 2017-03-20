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  • 20.03, 15:50
    Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России. героизм, дайвинг, Пермский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России

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    Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России

    Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России

    Дайвер едва не погиб во время съемки на дне самой глубокой пещеры России

      Сегодня российские спелеологи обсуждают по-настоящему героический поступок своего коллеги, который едва не погиб во время исследования подводного грота в Пермском крае.

      Рискуя жизнью, Владимир Фёдоров спустился на дно самой глубокой пещеры страны. На отметке в 88 метров его гидрокостюм дал течь. Но ради науки дайвер продолжил погружение.

      Замкнутое пространство, свет фонаря. Фёдоров почти на ощупь пробирался вглубь пещеры. Он замерзал, так как температура воды, попавшей в экипировку, составляла всего четыре градуса. Но останавливаться он даже и не думал. Вспоминая то погружение, Фёдоров говорит, что вошел в азарт. Понимал, что подвергает себя опасности, ведь рядом никого, однако не мог свернуть с пути.

      Владимир Фёдоров, дайвер: «Я погружение совершал один. Погружения такого рода всегда совершаю один, потому что груз ответственности за других людей слишком высок. Не уверен я в других людях так, как в себе».

      Фёдорову удалось совершить невозможное. Он исследовал 600 метров подводной крепости, которую безуспешно пытались изучить в 70-х и 80-х годах прошлого века. Теперь же дайвер хочет зарегистрировать свой рекорд. А пещеру, которую он сумел покорить, начнут детально исследовать ученые. Осталось только дать ей имя. Это как раз то, над чем сейчас раздумывает Фёдоров.

      Подробности — в репортаже.

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