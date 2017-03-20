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  • 20.03, 15:50
    Затопленное кладбище в Псковской области грозит экологической катастрофой. кладбища и захоронения, Псковская область, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Затопленное кладбище в Псковской области грозит экологической катастрофой

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    Затопленное кладбище в Псковской области грозит экологической катастрофой

    Затопленное кладбище в Псковской области грозит экологической катастрофой

    Затопленное кладбище в Псковской области грозит экологической катастрофой

      Жители города Печоры в Псковской области пожаловались в прокуратуру на то, что провожать близких в последний путь на местном кладбище им приходится по колено в воде. С приходом весны погост оказался практически полностью затоплен. Но неудобства — это еще полбеды. Если ничего не предпринимать, может произойти экологическая катастрофа.

      Чтобы подойти к могилам родственников, нужно ведрами вычерпывать воду. Приходится проводить церемонии погребения в соседней деревне или опускать гробы прямо в воду.

      Этот старинный погост считается официально закрытым еще с 2012 года по распоряжению местной администрации. Чиновники говорят: такие меры пришлось принять, когда стало понятно, что регулярных сезонных подтоплений здесь уже не избежать.

      Екатерина Морозова, глава администрации городского поселения Печоры: «Здесь есть труба, она находится намного выше уровня того участка, который на заднем плане, и здесь вода всегда стоит. Мы приезжали сюда со специалистами, планируем в будущем попробовать решить этот вопрос».

      Средств на ремонт системы канализации пока нет. Жителям приходится своими силами хоть как-то осушать почву. Кроме того, здесь продолжают хоронить людей, поскольку места на погосте еще остались. В надежде ускорить решение насущной проблемы жители города обратилась к сотрудникам прокуратуры.

      Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».

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