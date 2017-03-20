Заказавший убийство родителей и сестры москвич обещал юному киллеру квартиру

Дело
18-летнего жителя столицы, который заказал убийство родителей и младшей сестры, начал сегодня рассматривать Мосгорсуд. Максим Климкин нашел киллера в Интернете. Исполнить эту роль согласился несовершеннолетний из Пскова. Убийца расправился с девочкой-подростком, а вот взрослых дома не оказалось, благодаря этому они остались живы.
Максим Климкин планировал преступление, чтобы завладеть имуществом своей семьи: трехкомнатной квартирой в центре столице, «двушкой» и «однушкой» на окраине города, большим земельным участком и иномаркой своего отца.
Сегодня стало известно, что одну из квартир Климкин обещал передать исполнителю этого громкого убийства, жителю Саратовской области Алексею Гурылёву, которому на момент совершения преступления было 17 лет.
Сам Максим Климкин отказывается признавать вину. А вот киллер согласился сотрудничать со следователями и передал им переписку с Климкиным. В ней организатор преступления называл своих родителей «жмуриками».
Узнав об этом, родители Климкина не смогли сдержать слез. Однако их сын извиняться перед ними не стал, а озвучивать свою позицию перед журналистами категорически отказался.
Убийство произошло в марте прошлого года. Когда супруги Климкины вернулись домой, в одной из комнат они обнаружили тело своей дочери — 12-летней школьницы. По материалам уголовного дела, ей было нанесено более 40 ударов топором.
Выяснилось, что заказчиком этого убийства был родной брат погибшей девочки. Киллера он искал в Сети на протяжении двух месяцев. Климкин лично купил исполнителю билет в Москву на деньги, которые он накануне взял у своего отца. Также он сам приобрел орудие убийства — охотничий топорик — и спортивную одежду для убийцы, которую тот планировал после совершения преступления сжечь.
После убийства девочки Гурылёв услышал, как по улице проезжает машина с сиреной. Это его напугало, и он скрылся с места происшествия. Однако вскоре подросток был задержан полицейскими на одном из столичных вокзалов, когда уже купил билет домой.
Климкин накануне убийства сделал дубликат ключей от квартиры, которые предал Гурылёву. Таким образом он планировал запутать следователей, у него самого было обеспечено надежное алиби: молодой человек уехал из Москвы и долгое время скрывался у знакомых за городом.
На сегодняшнем заседании также стало известно, что Климкин после расправы над родными планировал продать их имущество, купить элитный внедорожник и открыть собственный бизнес. Родители молодого человека, узнав об этом, заявили, что будут добиваться самого сурового наказания для него.
Следователи заверяют, что доказательная база собрана в полном объеме, вина и заказчика, и исполнителя не вызывает сомнений. На следующем заседании сторона гособвинения озвучит сроки, которые будет требовать для подсудимых.
Сегодня стало известно, что одну из квартир Климкин обещал передать исполнителю этого громкого убийства, жителю Саратовской области Алексею Гурылёву, которому на момент совершения преступления было 17 лет.
Сам Максим Климкин отказывается признавать вину. А вот киллер согласился сотрудничать со следователями и передал им переписку с Климкиным. В ней организатор преступления называл своих родителей «жмуриками».
Узнав об этом, родители Климкина не смогли сдержать слез. Однако их сын извиняться перед ними не стал, а озвучивать свою позицию перед журналистами категорически отказался.
Убийство произошло в марте прошлого года. Когда супруги Климкины вернулись домой, в одной из комнат они обнаружили тело своей дочери — 12-летней школьницы. По материалам уголовного дела, ей было нанесено более 40 ударов топором.
Выяснилось, что заказчиком этого убийства был родной брат погибшей девочки. Киллера он искал в Сети на протяжении двух месяцев. Климкин лично купил исполнителю билет в Москву на деньги, которые он накануне взял у своего отца. Также он сам приобрел орудие убийства — охотничий топорик — и спортивную одежду для убийцы, которую тот планировал после совершения преступления сжечь.
После убийства девочки Гурылёв услышал, как по улице проезжает машина с сиреной. Это его напугало, и он скрылся с места происшествия. Однако вскоре подросток был задержан полицейскими на одном из столичных вокзалов, когда уже купил билет домой.
Климкин накануне убийства сделал дубликат ключей от квартиры, которые предал Гурылёву. Таким образом он планировал запутать следователей, у него самого было обеспечено надежное алиби: молодой человек уехал из Москвы и долгое время скрывался у знакомых за городом.
На сегодняшнем заседании также стало известно, что Климкин после расправы над родными планировал продать их имущество, купить элитный внедорожник и открыть собственный бизнес. Родители молодого человека, узнав об этом, заявили, что будут добиваться самого сурового наказания для него.
Следователи заверяют, что доказательная база собрана в полном объеме, вина и заказчика, и исполнителя не вызывает сомнений. На следующем заседании сторона гособвинения озвучит сроки, которые будет требовать для подсудимых.
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