Выжившему при теракте в Беслане Сослану нужна помощь в борьбе с онкологией

Камера мобильного телефона снимает пацента израильской онкологической клиники Сослана Канукова. В 25 лет ему хочется заглянуть далеко вперед — в свою собственную благополучную старость.: «Мне нравится жить. Я люблю жизнь очень сильно. И мне хочется встретить старость с внуками».Сослан из тех, кто знает истинную цену жизни. В 2004 году семиклассник Кануков сидел на полу спортзала первой бесланской школы, захваченной террористами, и ни секунды не верил, что выживет. Прямо над собой он видел бомбу, привязанную к баскетбольному щиту.Случилось невероятное: Сослана не задели ни осколки разорвавшихся бомб, ни пули террористов. Страшнее пережитого в спортзале, решили тогда родители, ничего в судьбе сына случиться уже не может. Но в 2014 году пришла беда, откуда не ждали: у Сослана диагностировали онкологию в запущенной форме. Неоперабельный рак печени, развившийся на фоне гепатита B, показана срочная пересадка донорского органа. Семья собрала деньги и обратилась к хирургам института им. Склифосовского.Прямо на операционном столе бывшего бесланского заложника снимали камеры наших коллег. Судьба Сослана Канукова и самоотверженная работа врачей-трансплантологов легли в основу документального фильма. Успешная операция по пересадке печени длилась больше семи часов.Хирурги остались довольны результатами операции, но со съемочной группой общались без излишнего оптимизма. История болезни Сослана Канукова могла благополучно закончиться тогда. На это очень надеялись родные парня. Их любимец, младший сын в семье, уже дважды выбрался с того света — испытаний на его долю хватило сполна. На осторожные прогнозы врачей не обратила внимания даже родная тетя Сослана Фатима, которая сама хирург по профессии.Метастазы в легких у Сослана нашли спустя два года после пересадки печени. Сначала это был всего один пораженный участок, который облучается направленно, без особого вреда для больного. Вероятность излечения, по словам врачей, была 90 процентов. Но вскоре новообразования распространились по всему легкому., мама Сослана: «Я не думала, что мне придется весь этот ужас переживать вновь».Семья залезла в кредиты. Отец Сослана пытается восстановить раритетный автомобиль, продать его коллекционерам и выручить какую-ту сумму на лечение сына. Но без посторонней помощи им уже, очевидно, не справиться.У родителей есть небольшая надежда, что удача не покинет Сослана и на этот раз. Если 13 лет назад он смог выжить в заминированном спортзале, то должен выкарабкаться и сейчас. Правда, времени у него, как и тогда, совсем немного.Также помочь Сослану можно, отправив СМС на номербез пробелов. Стоимость СМС — 75 рублей.