СМИ: новый вирус поразил российские банкоматы

Вредоносная программа нацелена не на деньги клиентов, а на средства в самом терминале. Вирус настраивает банкомат на выдачу самых крупных купюр тому, кто наберет определенный код.
О появлении нового вируса в России, который поражает банкоматы, пишет «Коммерсант». По словам источников издания, на прошлой неделе они получили рассылку из Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert). В ней описывалась новая вредоносная программа, с помощью которой злоумышленники «заражают» банкоматы, а затем, вводя определенный код, получают из него все крупные купюры — обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук.
У вируса нет файлового тела, поэтому его не могут распознать программы-антивирусы. При этом оставаться в оперативной памяти банкомата он может неограниченное время. В России этот вид мошенничества был выявлен впервые, хотя в других странах он уже известен.
Вирусом были поражены терминалы крупнейшего производителя банкоматов — NCR. Таким образом, «зараженным» может быть платежный терминал в любом банке. Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows.
Между тем вирус не угрожает базам данных со счетами клиентов. Поэтому, по мнению экспертов, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты от вирусов.
У вируса нет файлового тела, поэтому его не могут распознать программы-антивирусы. При этом оставаться в оперативной памяти банкомата он может неограниченное время. В России этот вид мошенничества был выявлен впервые, хотя в других странах он уже известен.
Вирусом были поражены терминалы крупнейшего производителя банкоматов — NCR. Таким образом, «зараженным» может быть платежный терминал в любом банке. Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows.
Между тем вирус не угрожает базам данных со счетами клиентов. Поэтому, по мнению экспертов, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты от вирусов.
Комментарии