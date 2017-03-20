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  • 20.03, 12:48

    СМИ: новый вирус поразил российские банкоматы

    5 комментариев
    • Фото РИА Новости, Игорь Зарембо
    СМИ: новый вирус поразил российские банкоматы

    СМИ: новый вирус поразил российские банкоматы

    СМИ: новый вирус поразил российские банкоматы
  • Фото РИА Новости, Игорь Зарембо

    • Вредоносная программа нацелена не на деньги клиентов, а на средства в самом терминале. Вирус настраивает банкомат на выдачу самых крупных купюр тому, кто наберет определенный код.

    О появлении нового вируса в России, который поражает банкоматы, пишет «Коммерсант». По словам источников издания, на прошлой неделе они получили рассылку из Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert). В ней описывалась новая вредоносная программа, с помощью которой злоумышленники «заражают» банкоматы, а затем, вводя определенный код, получают из него все крупные купюры — обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук.

    У вируса нет файлового тела, поэтому его не могут распознать программы-антивирусы. При этом оставаться в оперативной памяти банкомата он может неограниченное время. В России этот вид мошенничества был выявлен впервые, хотя в других странах он уже известен.

    Вирусом были поражены терминалы крупнейшего производителя банкоматов — NCR. Таким образом, «зараженным» может быть платежный терминал в любом банке. Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows.

    Между тем вирус не угрожает базам данных со счетами клиентов. Поэтому, по мнению экспертов, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты от вирусов.

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