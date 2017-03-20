В Таиланде задержали троих россиян для депортации на родину

Один из задержанных граждан РФ находится в международном розыске по линии Интерпола с 2014 года.
Глава иммиграционного бюро Таиланда Нататорн Просунторн сообщил, что на территории королевства были задержаны трое россиян, которых в ближайшее время депортируют на родину, передает ТАСС.
Один из задержанных Михаил Кривенцов был схвачен в северо-восточной провинции Лей, которая граничит с Лаосом. В России его подозревают в «Покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».
По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, уголовное дело против Кривенцова находится в производстве ГУ МВД Санкт-Петербурга. В ближайшее время задержанного россиянина депортируют в Москву в сопровождении офицеров российской полиции.
Еще двое задержанных россиян — это Александр Данилов и Антон Филиппов. Первый нарушил иммиграционное законодательство, превысив разрешенные сроки пребывания в Таиланде более чем 1,7 тысячи дней. А второму, в связи с открытым в отношении него в России гражданским делопроизводством, запрещен выезд за границу. Данилов и Филиппов также в ближайшее время будут отправлены на родину.
Один из задержанных Михаил Кривенцов был схвачен в северо-восточной провинции Лей, которая граничит с Лаосом. В России его подозревают в «Покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».
По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, уголовное дело против Кривенцова находится в производстве ГУ МВД Санкт-Петербурга. В ближайшее время задержанного россиянина депортируют в Москву в сопровождении офицеров российской полиции.
Еще двое задержанных россиян — это Александр Данилов и Антон Филиппов. Первый нарушил иммиграционное законодательство, превысив разрешенные сроки пребывания в Таиланде более чем 1,7 тысячи дней. А второму, в связи с открытым в отношении него в России гражданским делопроизводством, запрещен выезд за границу. Данилов и Филиппов также в ближайшее время будут отправлены на родину.
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