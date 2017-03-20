Три грузовика столкнулись на МКАД: погиб человек

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием трех большегрузов на
193-м километре МКАД.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города, авария произошла в районе 193-го километра внутренней стороны МКАД.
Из сообщения источника: «Столкнулся мусоровоз MAN, грузовик „ЗИЛ“ и фура, марку которой установить пока не удалось. В результате аварии один из водителей погиб и один пострадал».
Движение в районе аварии затруднено. Дальнейшая информация уточняется.
Из сообщения источника: «Столкнулся мусоровоз MAN, грузовик „ЗИЛ“ и фура, марку которой установить пока не удалось. В результате аварии один из водителей погиб и один пострадал».
Движение в районе аварии затруднено. Дальнейшая информация уточняется.
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