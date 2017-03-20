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  • 20.03, 08:15
    Три грузовика столкнулись на МКАД: погиб человек. ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Три грузовика столкнулись на МКАД: погиб человек

    2 комментария
    Три грузовика столкнулись на МКАД: погиб человек

    Три грузовика столкнулись на МКАД: погиб человек

    Три грузовика столкнулись на МКАД: погиб человек

      Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием трех большегрузов на 193-м километре МКАД.

      Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города, авария произошла в районе 193-го километра внутренней стороны МКАД.

      Из сообщения источника: «Столкнулся мусоровоз MAN, грузовик „ЗИЛ“ и фура, марку которой установить пока не удалось. В результате аварии один из водителей погиб и один пострадал».

      Движение в районе аварии затруднено. Дальнейшая информация уточняется.

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