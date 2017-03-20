Трамп раскритиковал действия руководства КНДР

Соединенные Штаты негативно воспринимают последние шаги КНДР, затрагивающие ее ракетную и ядерную программы.
Это подтвердил сегодня президент США Дональд Трамп, коротко прокомментировав ситуацию вокруг КНДР перед возвращением в Вашингтон из своего поместья «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные дни.
Дональд Трамп: «У меня прошли встречи по Северной Корее. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын) ведет себя очень, очень плохо».
Как передает ТАСС, никаких других высказываний на эту тему от Трампа не последовало.
Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, в субботу Трамп провел встречу со своим помощником по национальной безопасности генерал-лейтенантом сухопутных войск Гербертом Реймондом Макмастером, посвященную обсуждению «угрозы со стороны Северной Кореи».
Обстановка вокруг ядерной и ракетной программ КНДР была также одной из центральных тем повестки дня состоявшихся на этой неделе визитов госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Токио, Сеул и Пекин.
Дональд Трамп: «У меня прошли встречи по Северной Корее. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын) ведет себя очень, очень плохо».
Как передает ТАСС, никаких других высказываний на эту тему от Трампа не последовало.
Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, в субботу Трамп провел встречу со своим помощником по национальной безопасности генерал-лейтенантом сухопутных войск Гербертом Реймондом Макмастером, посвященную обсуждению «угрозы со стороны Северной Кореи».
Обстановка вокруг ядерной и ракетной программ КНДР была также одной из центральных тем повестки дня состоявшихся на этой неделе визитов госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Токио, Сеул и Пекин.
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