Пробравшийся в поместье Трампа мужчина сделал селфи в кабинете президента США

Мужчина проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в его личной резиденции
Мар-а-Лаго, оставшись незамеченным Секретной службой, и сделал там селфи.
Как передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post, фото из личного кабинета президента США мужчина выложил на своей странице в соцсети, сопроводив его комментарием.
Джозеф Янг: «Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы сказать нам, чтобы мы туда не ходили».
Позже Янг удалил этот пост, однако фото разошлось по Сети, вызвав неоднозначную реакцию пользователей по поводу качества работы Секретной службы США. Одни обрушились на агентов с критикой, тогда как другие решили, что у службы «тяжелая неделя».
Ранее стало известно, что агенты Секретной службы, которым было поручено охранять восьмилетнего внука президента, делали селфи вместе со спящим ребенком. Инцидент произошел на прошлых выходных. Агенты перевозили в машине Дональда Трампа III из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен и начали фотографироваться с ребенком, пока он спал.
На следующий день в Нью-Йорке из автомобиля агента Секретной службы был украден ноутбук, содержащий чертежи Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера, а также другую информацию, касающуюся нацбезопасности.
Джозеф Янг: «Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы сказать нам, чтобы мы туда не ходили».
Позже Янг удалил этот пост, однако фото разошлось по Сети, вызвав неоднозначную реакцию пользователей по поводу качества работы Секретной службы США. Одни обрушились на агентов с критикой, тогда как другие решили, что у службы «тяжелая неделя».
Ранее стало известно, что агенты Секретной службы, которым было поручено охранять восьмилетнего внука президента, делали селфи вместе со спящим ребенком. Инцидент произошел на прошлых выходных. Агенты перевозили в машине Дональда Трампа III из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен и начали фотографироваться с ребенком, пока он спал.
На следующий день в Нью-Йорке из автомобиля агента Секретной службы был украден ноутбук, содержащий чертежи Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера, а также другую информацию, касающуюся нацбезопасности.
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