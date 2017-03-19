Афганский солдат обстрелял американских военных на базе НАТО

Солдат вооруженных сил Афганистана открыл огонь по американским военным на базе в южной провинции Гильменд, трое военнослужащих США получили ранения.
Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение НАТО, сейчас пострадавшим американцам оказывают медицинскую помощь. По данным агентства Reuters, представитель афганских вооруженных сил заявил, что местный военный был убит ответным огнем.
США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь властям этой страны в борьбе с группировками «Талибан» и «Исламское государство» (обе запрещены в России как террористические).
С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка». По соглашению между НАТО и Кабулом в стране присутствуют около 12 тысяч военных, которые обучают и консультируют афганские силовые структуры. Миссия объявлена небоевой.
США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь властям этой страны в борьбе с группировками «Талибан» и «Исламское государство» (обе запрещены в России как террористические).
С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка». По соглашению между НАТО и Кабулом в стране присутствуют около 12 тысяч военных, которые обучают и консультируют афганские силовые структуры. Миссия объявлена небоевой.
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