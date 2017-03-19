«Зенит» выиграл у «Арсенала» на «Петровском»

Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Доменико Кришито (51-я минута, с пенальти) и Мигель Данни (53-я).



После этой победы в активе «Зенита» 39 очков. Сине-бело-голубые догнали в турнирной таблице РФПЛ московский ЦСКА, находящийся на второй строчке. Каждый из этих клубов сейчас отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков.