В Таганроге мужчина вышел на прогулку с медведем: видео

На улицах Таганрога заметили мужчину, который выгуливал медведя без намордника. Проверкой этой информации занимается полиция.
Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД России по Ростовской области, информация о выгуле медведя изначально появилась в социальных сетях. При этом в полиции отметили, что в данном районе «нет ни зоопарка, ни цирка».
По данным собеседника агентства, в настоящее время полиция разыскивает хозяина медведя. Район, в котором была сделана видеозапись, удалось определить благодаря помощи местных журналистов.
По данным собеседника агентства, в настоящее время полиция разыскивает хозяина медведя. Район, в котором была сделана видеозапись, удалось определить благодаря помощи местных журналистов.
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