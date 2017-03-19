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  • 19.03, 23:09
    В Таганроге мужчина вышел на прогулку с медведем: видео. животные, медведи, Таганрог. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Таганроге мужчина вышел на прогулку с медведем: видео

    4 комментария
    В Таганроге мужчина вышел на прогулку с медведем: видео

    В Таганроге мужчина вышел на прогулку с медведем: видео

    В Таганроге мужчина вышел на прогулку с медведем: видео

      На улицах Таганрога заметили мужчину, который выгуливал медведя без намордника. Проверкой этой информации занимается полиция.

      Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД России по Ростовской области, информация о выгуле медведя изначально появилась в социальных сетях. При этом в полиции отметили, что в данном районе «нет ни зоопарка, ни цирка».

      По данным собеседника агентства, в настоящее время полиция разыскивает хозяина медведя. Район, в котором была сделана видеозапись, удалось определить благодаря помощи местных журналистов.

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