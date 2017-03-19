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  • 19.03, 21:38

    В Подмосковье девочка выстрелила в себя, играя с пневматическим пистолетом

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    В Подмосковье девочка выстрелила в себя, играя с пневматическим пистолетом

    В Подмосковье девочка выстрелила в себя, играя с пневматическим пистолетом

    Трехлетняя девочка поступила в больницу города Домодедово с огнестрельным ранением в живот.

    Девочка нашла пневматическое оружие своего отца, когда играла дома. Предположительно, она случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила в себя. Состояние госпитализированной девочки оценивается как тяжелое, передает «Интерфакс».

    Елена Фокина, представитель регионального главка СКР: «По предварительным данным, инцидент произошел в городе Домодедово Московской области. Трехлетняя девочка, играя дома, нашла пневматический пистолет отца и, случайно нажав на спусковой крючок, нанесла себе ранение в область живота».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения малолетнего ребенка по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов». Следователи осматривают место происшествия и пытаются установить все детали произошедшего.

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