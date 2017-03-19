Сибирские староверы открыли военным секреты жизни в тайге

Сибирские староверы, которые всегда живут закрытыми общинами и предпочитают не общаться с посторонними, решились на беспрецедентный шаг — открыть накопленные веками секреты выживания.

Корреспондент НТВ Александр Терёхин отправился в тайгу вместе с отрядом разведчиков — учиться жить. План обучения прост: вместе с опытным проводником отряд на несколько недель уходит в глухие леса. Только так можно научиться выживать в диких условиях зимнего леса. Кто может раскрыть все секреты тайги, если не она сама?



Петро, старовер: «Приветствую вас, товарищи разведчики, на своей, нашей родной земле».



Почесывая густую бороду, мужчина представляется: Петро, охотник, житель таежной деревни с 40-летним стажем.



Выживание, точнее, проживание в трудных условиях у Петро в крови. Его предки — старообрядцы. Те самые, которые 350 лет назад бежали в тайгу от гонений власти. После спорной, на их взгляд, церковной реформы старообрядцы организовали собственный приход. К людям больше никогда не выходили. А главный идеолог старообрядчества — протопоп Аввакум — стал для них образцом стойкости и способности выживать в любых условиях.



Сегодня Петро вместе с собратьями живет в глухой тувинской деревне. Добраться туда практически невозможно. Да и выходить в мир старообрядцы по старой памяти не очень-то любят. Однако для военных они все же пошли на уступки, согласившись обучать разведчиков навыкам выживания в тайге.



Еду, объясняет Петро, можно добыть, не отходя от дерева. Например, подсушенная на костре кора восполнит запасы углеводов. А личинки жуков-короедов заменят белковые продукты.



И, казалось бы, ничего удивительного. Все это должно быть прекрасно известно любому военному. Однако лекцию на тему «Как добыть огонь, не имея спичек» опытные разведчики слушали словно школьники.



Однако даже сутки, проведенные в компании городских жителей, так и не сблизили старовера с мирянами. Даже после общих трудностей и лишений, разделить с ними чашу таежного чая Петро так и не решился. И это не оскорбление. Делить посуду с чужаками староверам запрещено их уставом, как и приводить в общину гостей, а также пользоваться их благами.



Пускай они отделили свой мир невидимой границей, но удалять себя из общественной жизни не собираются. Пример тому — сыновья Петро. Старший недавно вернулся из российской армии, младший туда вот-вот отправится. И так, по словам мужчины, в каждой семье этой маленькой старообрядческой деревни. За более чем 300-летнюю историю своей церкви ее прихожане всегда вставали под знамена российского государства.