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  • 19.03, 20:07
    Инвесторы готовят Крым к приезду требовательных российских туристов. Крым, отели и гостиницы, туризм и путешествия, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Инвесторы готовят Крым к приезду требовательных российских туристов

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    Инвесторы готовят Крым к приезду требовательных российских туристов

    Инвесторы готовят Крым к приезду требовательных российских туристов

      После воссоединения с Россией крымскому турбизнесу приходится бороться за клиента. Если раньше могли и в гараже недалеко от моря койки поставить, гордо назвав его мини-отелем, то теперь надо напрягаться: россияне гораздо требовательнее украинцев, которые раньше составляли основу туристического потока.

      Анна Нерозина, заместитель министра курортов и туризма Крыма: «Российский турист очень требователен. Российский турист был в Египте, в Турции много раз. Соответственно его ожидания от потраченных денег выше, чем это было у украинцев. Первый и второй год на волне патриотизма люди приезжали посмотреть, что же это за Крым. Сейчас уже нужно переходить на системный и планомерный сервис, когда люди будут возвращаться, возвращаться и возвращаться».

      На территории санатория «Форос» работа сейчас кипит круглые сутки. К лету тут должны полностью обновить более 200 номеров. Любимое место отдыха советских партийных начальников в новое время оказалось в собственности украинского бизнеса. И когда в 2015-м сюда пришли российские инвесторы, в «Форосе» они застали лишь останки былой роскоши. К примеру, на набережную, где когда-то гулял Гагарин, отдыхающих звать было не то что стыдно, но и опасно. Сейчас же для директора набережная вновь становится объектом гордости.

      Станислав Можейка, директор санатория «Форос»: «Этот объект был заброшенный, 20 лет сюда никто ничего не вкладывал. Коломойский отсюда лишь выкачивал деньги. Вкладывать — это было не в его стиле».

      В тотальную реконструкцию инвестировали профсоюзы Татарстана — вложили уже два миллиарда рублей. «Форос» тут пример, скорее, исключительный. В Крыму еще десятки одряхлевших здравниц, которые своего инвестора пока только ждут, а ведь понятно, что деньги ни за год, ни за пять не окупятся.

      Подробности — в видеоматериале.

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