«Краснодар» и «Уфа» в очной встрече продлили беспроигрышные серии

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче
20-го тура чемпионата России по футболу.
Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Встреча завершилась сухой ничьей 0:0.
При этом обе команды продлили свои беспроигрышные серии в чемпионате России до четырех матчей и продолжают идти в турнирной таблице бок о бок. «Краснодар» с 33 очками располагается на четвертой строчке, «Уфа» с 32 очками — на пятой.
Матч окончен. Команды голов не забили — ничья#КраснодарУфа #РФПЛ pic.twitter.com/WwvFdPc8OU— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 19, 2017
При этом обе команды продлили свои беспроигрышные серии в чемпионате России до четырех матчей и продолжают идти в турнирной таблице бок о бок. «Краснодар» с 33 очками располагается на четвертой строчке, «Уфа» с 32 очками — на пятой.
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