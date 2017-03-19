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  • 19.03, 20:07

    «Краснодар» и «Уфа» в очной встрече продлили беспроигрышные серии

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    • Фото РИА Новости, Виталий Тимкив
    «Краснодар» и «Уфа» в очной встрече продлили беспроигрышные серии

    «Краснодар» и «Уфа» в очной встрече продлили беспроигрышные серии

    «Краснодар» и «Уфа» в очной встрече продлили беспроигрышные серии
  • Фото РИА Новости, Виталий Тимкив

    • «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

    Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Встреча завершилась сухой ничьей 0:0.



    При этом обе команды продлили свои беспроигрышные серии в чемпионате России до четырех матчей и продолжают идти в турнирной таблице бок о бок. «Краснодар» с 33 очками располагается на четвертой строчке, «Уфа» с 32 очками — на пятой.

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