«Краснодар» и «Уфа» в очной встрече продлили беспроигрышные серии

Ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Встреча завершилась сухой ничьей 0:0.При этом обе команды продлили свои беспроигрышные серии в чемпионате России до четырех матчей и продолжают идти в турнирной таблице бок о бок. «Краснодар» с 33 очками располагается на четвертой строчке, «Уфа» с 32 очками — на пятой.