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  • 19.03, 18:35

    В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

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    • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

    В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

    В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • В Белом доме разъяснили инцидент с несостоявшимся рукопожатием на встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

    Конфуз произошел во время протокольной съемки в Белом доме 17 марта. Дональд Трамп проигнорировал просьбу фотографов пожать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель.

    Как пояснил представитель Белого дома Шон Спайсер, в действиях американского лидера не было умысла. Вероятно, он просто не услышал просьбу совершить рукопожатие для фотографии.

    Ранее Дональд Трамп уже оказывался в неловких ситуациях на встречах с зарубежными политиками. Так, в ходе встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ Трамп фактически взял его руку «в заложники».

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