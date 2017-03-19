В Белом доме объяснили, почему Трамп не пожал руку Меркель

В Белом доме разъяснили инцидент с несостоявшимся рукопожатием на встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Конфуз произошел во время протокольной съемки в Белом доме 17 марта. Дональд Трамп проигнорировал просьбу фотографов пожать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Как пояснил представитель Белого дома Шон Спайсер, в действиях американского лидера не было умысла. Вероятно, он просто не услышал просьбу совершить рукопожатие для фотографии.
взял его руку «в заложники».
Как пояснил представитель Белого дома Шон Спайсер, в действиях американского лидера не было умысла. Вероятно, он просто не услышал просьбу совершить рукопожатие для фотографии.
взял его руку «в заложники».
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