Крокодил съел футболиста во время пробежки в Мозамбике

Жертвой огромной рептилии стал
19-летний Эстевао Альберто Джино. Молодой спортсмен играл за клуб Atletico Mineiro города Тете.
Крокодил напал на футболиста во время тренировочной пробежки по берегу реки Замбези. О его гибели сообщается на странице клуба в Facebook.
Atletico Mineiro: «Мы скорбим о нашем игроке, нашем брате, нашем друге, нашем сыне и нашем центральном защитнике Эстевао Альберто Джино, которому было только 19 лет. Он имел многообещающее будущее, но потерял свою жизнь, став жертвой крокодила на берегу реки Замбези».
В заявлении команды также говорится, что Эстевао был примером послушания, уважения и смирения. Его смерть оставила пустоту в жизни других членов команды.
Менеджер клуба Эди Карвалью рассказал O Tempo, что произошло. По его словам крокодил внезапно вылез из воды, схватил Джино поперек туловища и утащил его в водоем. Два друга футболиста, которые были с ним на пробежке, слышали его крики, но они были так напуганы, что ничего не смогли сделать. По их словам, крокодил был около пяти метров в длину.
Atletico Mineiro: «Мы скорбим о нашем игроке, нашем брате, нашем друге, нашем сыне и нашем центральном защитнике Эстевао Альберто Джино, которому было только 19 лет. Он имел многообещающее будущее, но потерял свою жизнь, став жертвой крокодила на берегу реки Замбези».
Estamos de luto o nosso jogador, nosso irmao, nosso amigo, nosso filho e nosso eterno defesa central Estêvão Alberto…Опубликовано Clube Atlético Mineiro de TETE 17 марта 2017 г.
В заявлении команды также говорится, что Эстевао был примером послушания, уважения и смирения. Его смерть оставила пустоту в жизни других членов команды.
Менеджер клуба Эди Карвалью рассказал O Tempo, что произошло. По его словам крокодил внезапно вылез из воды, схватил Джино поперек туловища и утащил его в водоем. Два друга футболиста, которые были с ним на пробежке, слышали его крики, но они были так напуганы, что ничего не смогли сделать. По их словам, крокодил был около пяти метров в длину.
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