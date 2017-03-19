Как наказать коммунальщиков за плохую уборку подъездов: советы юристов

Во многих российских домах метут и моют лестничные клетки сами жильцы. Коммунальщики марать руки не хотят, хоть и выставляют счета за содержание имущества исправно.

Средний счет за коммунальные услуги в одном из домов в подмосковном поселке Краснознаменский — 4000 рублей. Выходит, с 80 квартир управляющая компания получает 320 тысяч рублей. На содержание жилья при этом уходит порядка 80 тысяч рублей.



Для сравнения: в клининговых компаниях уборка одного этажа стоит 100 рублей. Значит, отмыть подъезд обойдется всего в 500 рублей, а весь дом из пяти подъездов — всего 2500 рублей. То есть качественная еженедельная уборка частной компанией обошлась бы жильцам всего в 10 000 рублей в месяц. То есть в 8 раз меньше той суммы, которую платят собственники сейчас, не наблюдая при этом никакой уборки.



У каждого дома с управляющей компанией заключен договор. В соответствии с ним и оказываются коммунальные услуги жителям. И если график уборки в документе не прописан отдельно, значит, следует это сделать. И если после этого в подъезде все равно грязно, следует сделать так, как рекомендуют юристы.



Алексей Лаптев, юрист: «Следует написать заявление в контролирующие органы: жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Известить их о том, что управляющая компания грубо нарушает свои обязательства. Попросить их провести проверку и привлечь руководство к административной ответственности».



Чтобы контролировать коммунальщиков, в столице даже создали отдельный портал «Наш город», куда любой житель Москвы может отправить обращение об изъянах и недоработках служб благоустройства. Подобная электронная система работает и в Подмосковье.



Подробности — в видеоматериале.