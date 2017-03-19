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  • 19.03, 14:03
    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 марта. беспилотники, гаджеты, изобретения, искусство, наука и открытия, собаки, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 марта

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    <nobr>Топ-5</nobr> новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 марта

    Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 марта

    <nobr>Топ-5</nobr> новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 19 марта

      Подводный плавучий тоннель, моющий пылесос для собаки, приложение, которое знает все картины, и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

      5. Беспилотные спасатели

      За бесстрашными камчатскими рыбаками теперь следят с воздуха: сотрудники краевого управления МЧС начали применять в своей работе беспилотники. Они позволяют заранее заметить появление больших масс людей в опасных местах и зафиксировать таяние кромок льда.

      Если такое происходит, на беседы с рыбаками отправляются на специальной технике сотрудники инспекции по маломерным судам. Уговорить уйти с готовой оторваться льдины удается, впрочем, не всех и не всегда.

      4. Пылесос для собаки

      В США создали устройство, которое призвано упростить жизнь владельцам собак, любящих грязные уличные забавы. Это своего рода моющий пылесос, который позволяет чистить животное, не загоняя его в ванную комнату.

      В аппарат заливается вода и специальный шампунь, и все это подается в насадку, которая наносит на шерсть и тут же всасывает обратно моющую смесь. При желании можно потом повторить процедуру просто с чистой водой.

      Создатели новинки говорят, что большинству собак, на которых прибор опробовали, он понравился и совсем не испугал своим шумом.

      3. Поезда будущего

      В пустыне Невада уже построен 500-метровый вакуумный участок для испытаний транспорта будущего — системы суперскоростных капсул HyperLoop One. Это стало известно из доклада представителей компании на транспортной конференции в Дубае.

      Открытым международным проектом, как ранее сообщалось, уже заинтересовались транспортные ведомства России, Финляндии и Арабских Эмиратов. Всех привлекает возможность путешествовать со сверхзвуковой скоростью, пользуясь почти полным отсутствием трения в вакууме.

      Идее, впрочем, еще предстоит доказать свою реализуемость на практике: многие скептики сомневаются, что вакуумные трубы такой протяженности могут быть безопасными и разумными по стоимости эксплуатации.

      2. Знатоки живописи — все!

      Технологии интеллектуального поиска по картинкам придумали художественное применение. Создано мобильное приложение, которое позволяет навести камеру смартфона на любую картину — хоть оригинал, хоть репродукцию — и моментально получить ответ, кто автор, как называется, какова история создания.

      Сделать это позволяет уже давно внедренная поисковыми системами функция поиска похожих изображений — с ее же помощью можно, например, сфотографировать незнакомый цветок и узнать, к какому виду он принадлежит. Благодаря зачаткам искусственного интеллекта компьютер сопоставляет картинку с заложенной в него базой.

      1. Плавучий тоннель

      В Норвегии изучают возможность строительства подводного плавучего тоннеля. Это будет система герметично запаянных труб, соединенных с понтонами. Глубина залегания составит 20–30 метров, чтобы не зависеть от волн и не мешать кораблям. Обычные подводные тоннели на дне или мосты строить в норвежских фьордах не всегда удобно — например, глубина моря в данном месте превышает 500 метров.

      Если проект реализуют, то это сократит время в пути между двумя городами на разных берегах с 1 часа до 20 минут. А в перспективе власти страны вообще хотели бы убрать семь паромных переправ на нынешней трассе от южного города Кристиансанн до северного Тронхейма.

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