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  • 19.03, 14:03
    Умелец недели: создатель экстремальной версии контрастного душа. здоровье, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Умелец недели: создатель экстремальной версии контрастного душа

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    Умелец недели: создатель экстремальной версии контрастного душа

    Умелец недели: создатель экстремальной версии контрастного душа

    Умелец недели: создатель экстремальной версии контрастного душа

      «Русский душ-реинкарнатор» — так называется изобретение москвича Германа Тужилкина. Это новая версия контрастного душа, где не смешиваются ледяные и обжигающе горячие струи.

      Наглядно видно: если вместо холодной зарядить подкрашенную синим воду, а вместо горячей — красную. Ощущения, говорит автор, интересные.

      Герман Тужилкин: «При прохладном фоне острые, колющие точки, которые, если долго держать, проблемно терпеть. Поэтому человек будет двигаться, и точки воздействия будут передвигаться, и происходит стимуляция контрастного душа на кожу».

      Долгие годы Герман занимался ремонтом швейных машин, а в свободное время летал на параплане, пока не потерпел аварию и не попал в больницу со сломанным позвоночником. Во время реабилитации врачи и назначили ему контрастный душ — обычный. Помогло, но не понравилось.

      Герман решил конструкцию усовершенствовать. Он верит, что производители сантехники рано или поздно заинтересуются его идеей. Врачи уже высказывают одобрение.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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