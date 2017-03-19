Умелец недели: создатель экстремальной версии контрастного душа

«Русский
душ-реинкарнатор» — так называется изобретение москвича Германа Тужилкина. Это новая версия контрастного душа, где не смешиваются ледяные и обжигающе горячие струи.
Наглядно видно: если вместо холодной зарядить подкрашенную синим воду, а вместо горячей — красную. Ощущения, говорит автор, интересные.
Герман Тужилкин: «При прохладном фоне острые, колющие точки, которые, если долго держать, проблемно терпеть. Поэтому человек будет двигаться, и точки воздействия будут передвигаться, и происходит стимуляция контрастного душа на кожу».
Долгие годы Герман занимался ремонтом швейных машин, а в свободное время летал на параплане, пока не потерпел аварию и не попал в больницу со сломанным позвоночником. Во время реабилитации врачи и назначили ему контрастный душ — обычный. Помогло, но не понравилось.
Герман решил конструкцию усовершенствовать. Он верит, что производители сантехники рано или поздно заинтересуются его идеей. Врачи уже высказывают одобрение.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Герман Тужилкин: «При прохладном фоне острые, колющие точки, которые, если долго держать, проблемно терпеть. Поэтому человек будет двигаться, и точки воздействия будут передвигаться, и происходит стимуляция контрастного душа на кожу».
Долгие годы Герман занимался ремонтом швейных машин, а в свободное время летал на параплане, пока не потерпел аварию и не попал в больницу со сломанным позвоночником. Во время реабилитации врачи и назначили ему контрастный душ — обычный. Помогло, но не понравилось.
Герман решил конструкцию усовершенствовать. Он верит, что производители сантехники рано или поздно заинтересуются его идеей. Врачи уже высказывают одобрение.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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