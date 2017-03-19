В дом поэта-отшельника Сергея Потехина провели электричество

Тридцать с лишним лет назад песни на стихи Сергея Потехина знала вся страна. А сейчас он живет вдали от цивилизации и читает свои сочинения кошкам и лесным обитателям.

В округе на несколько километров никого. Только он и 18 кошек. Вдали от людей Сергей Потехин живет без элементарных бытовых удобств: греется русской печью, на ней же и готовит. Он живет натуральным хозяйством и по-прежнему пишет стихи, но чаще при свечах. Потехин убежал от благ цивилизации 30 лет назад, но они настигли его даже в этой глуши.



Найти дом отшельника в Костромских лесах — задача непростая. Зимой здесь все заметает так, что даже направление не определить. Но теперь, чтобы не заблудиться, можно идти по электрическим проводам. Линию электропередачи специально проложили к единственному дому в лесной чаще. Треть от всей суммы на электрификацию лачуги покрыли продажи сборников его стихов. Остальные деньги собрали поклонники творчества Сергея Потехина. Сам-то он давно привык жить без излишеств.



Свои стихи он не хранит. Пишет и тут же про них забывает. Все, что издано, нашли и спасли гости его избушки. Писать при электрическом свете пока немного непривычно. Но только за утро он опять исписал пачку бумаги.



Сергей Потехин: «Подросла, одумалась, расписала лик, во столицу дунула поступать во ВГИК. Осушу я баночку, лягу на кровать. На экранах Манечку что-то не видать».



Сергей Потехин до сих пор читает советские газеты, причем до и после обеда. В его доме они кое-где вместо обоев. Без Интернета и телевидения он в курсе только тех событий, о которых слышит от нечастых гостей и из радиоприемника на батарейках.



Муза к поэту приходит только тогда, когда он забывает о больших городах и остается совсем один. Хотя и говорит, что в своем затворничестве искал не одиночества, а скорее уединения, чтобы не бередили тонкую натуру лишние переживания. Даже на седьмом десятке поэт, философ и мечтатель легко справляется со всеми тяготами одинокой жизни в лесу.



Сергей Потехин: «Я читаю стихи березам и облакам».



Сегодня, как стемнеет, поэт впервые за 30 лет сможет не ложиться до утра. Писать стихи и опять ловить в радиоэфире дорогие сердцу строки собственного сочинения.