Пятилетней Ане нужна помощь в борьбе с онкологией

Сегодня у зрителей НТВ есть шанс подарить надежду на выздоровление пятилетней Ане из Липецкой области. За год девочка перенесла восемь курсов химиотерапии и теперь практически не выходит на улицу. Чтобы победить болезнь, ей нужно лекарство, купить которое мама Ани не в состоянии.

Трудно усидеть на одном месте. Но здесь уже ничего не поделаешь. Весь день Аня ждет курьера, который должен привезти ей новую долгожданную игрушку. О пони из мультфильма Анечка мечтала несколько месяцев. Но еще больше Аня ждет того дня, когда она наконец выздоровеет. В свои пять лет девочка уже сделала для этого очень и очень много — мужественно перенесла восемь курсов химиотерапии.



Светлана Филина, мама Ани: «Трудно было, все восемь блоков от капельницы не отключали нас. А после пятой химии у Ани был нервный срыв, она ни с кем не разговаривала. С врачами не разговаривала. Тяжело было».



Болезнь проявилась чуть больше года назад. Аня пожаловалась маме на боли в пояснице. Липецкие врачи — семья Филиных живет в городе Лебедянь Липецкой области — сразу направили ее в онкологическое отделение. Однако детский организм уже был поражен многочисленными метастазами.



Светлана Филина: «Редко когда болели чем, за несколько дней до болезни ходили на пляж».



Как ни стараются врачи, пока борьба со смертельно опасной болезнью идет с переменным успехом. Специалисты Национального научно-практического центра детской гематологии, иммунологии и онкологии называют это разнонаправленной динамикой. Раковые клетки спрятались так глубоко в организме Ани, что стандартными методами лечения уничтожить их врачам не удается. Девочке срочно нужна MIBG-терапия. В организм введут специальное вещество — радиоактивный йод, который проникнет в опухолевой очаг и будет облучать раковые клетки как бы изнутри.



Аня с мамой живут вдвоем. Собрать необходимые средства на приобретение лекарства возможности нет. Препарат, который сейчас жизненно необходим Анечке, стоит 942 500 рублей. Врачи говорят, что, какой бы коварной ни была болезнь, фотография Ани Филиной обязательно появится на доске выпускников.



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