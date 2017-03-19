В Германии введен повышенный уровень готовности к кибератакам

Федеральное агентство Германии по информационной безопасности (BSI, БСИ) ввело повышенный уровень готовности к отражению потенциальных кибератак.
Арне Шенбом, глава БСИ: «Мы каждый день замечаем атаки, направленные против правительственных сетей».
Шенбом также отметил, что БСИ находится в тесном контакте с организаторами выборов, политическими партиями и федеральными землями для обсуждения способов противодействия кибератакам в преддверии выборов.
Как передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ, повышение уровня готовности связано с сообщениями о хакерских атаках, совершенных в ходе президентских выборов в США.
Ближайшие выборы в немецкий парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября.
Шенбом также отметил, что БСИ находится в тесном контакте с организаторами выборов, политическими партиями и федеральными землями для обсуждения способов противодействия кибератакам в преддверии выборов.
Как передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ, повышение уровня готовности связано с сообщениями о хакерских атаках, совершенных в ходе президентских выборов в США.
Ближайшие выборы в немецкий парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября.
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