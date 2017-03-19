СМИ: Флинн скрыл от Пентагона факт встречи с российской студенткой

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США.
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Как передает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal, речь идет о встрече Флинна с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в феврале 2014 года. На тот момент Флинн занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США, а студентка изучала историю спецслужб РФ.
Как пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя США, знакомого с ситуацией, «нет записей, что Флинн сообщал представителям министерства обороны о своем контакте (с российской студенткой)». При этом он отметил, что от Флинна, как от директора управления ведомства, ожидалось, что он сообщит о любых контактах с иностранцами, о которых не было известно, в особенности, если речь идет о такой «недружественной стране как Россия».
Представитель Флинна Прайс Флойд подтвердил факт встречи, однако речь, по его словам, идет о случайности. Другой представитель разведслужбы отметил, что во время встречи Флинна на семинаре в Кембридже помимо студентки присутствовали еще около 20 учащихся.
По данным издания, сама девушка отказалась комментировать встречу с американским высокопоставленным представителем, но ее знакомый подтвердил, что у них была «20-минутная публичная беседа», и с тех пор, по его словам, российская студентка и Флинн не встречались и не говорили.
ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
Как пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя США, знакомого с ситуацией, «нет записей, что Флинн сообщал представителям министерства обороны о своем контакте (с российской студенткой)». При этом он отметил, что от Флинна, как от директора управления ведомства, ожидалось, что он сообщит о любых контактах с иностранцами, о которых не было известно, в особенности, если речь идет о такой «недружественной стране как Россия».
Представитель Флинна Прайс Флойд подтвердил факт встречи, однако речь, по его словам, идет о случайности. Другой представитель разведслужбы отметил, что во время встречи Флинна на семинаре в Кембридже помимо студентки присутствовали еще около 20 учащихся.
По данным издания, сама девушка отказалась комментировать встречу с американским высокопоставленным представителем, но ее знакомый подтвердил, что у них была «20-минутная публичная беседа», и с тех пор, по его словам, российская студентка и Флинн не встречались и не говорили.
ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
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