#ТЫСУПЕР!
Отцы
ТВ-Эфир
Отцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.03, 01:55

    Ребенок утонул в колодце на подмосковном аэродроме

    комментировать

    Ребенок утонул в колодце на подмосковном аэродроме

    Ребенок утонул в колодце на подмосковном аэродроме

    Восьмилетний ребенок утонул в колодце на аэродроме в подмосковной деревне Большое Грызлово.

    Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, инцидент произошел во время слета парашютистов.

    Из сообщения СУ СК по Московской области: «Во время слета парашютистов их дети играли на аэродроме с летающей тарелкой. Игрушка детей упала в технический колодец. Восьмилетний сын одной из женщин пытался достать ее, упал в колодец и захлебнулся».

    По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru