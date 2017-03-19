Ребенок утонул в колодце на подмосковном аэродроме

Восьмилетний ребенок утонул в колодце на аэродроме в подмосковной деревне Большое Грызлово.
Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, инцидент произошел во время слета парашютистов.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Во время слета парашютистов их дети играли на аэродроме с летающей тарелкой. Игрушка детей упала в технический колодец. Восьмилетний сын одной из женщин пытался достать ее, упал в колодец и захлебнулся».
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Во время слета парашютистов их дети играли на аэродроме с летающей тарелкой. Игрушка детей упала в технический колодец. Восьмилетний сын одной из женщин пытался достать ее, упал в колодец и захлебнулся».
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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