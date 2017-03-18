Владимир Спиваков получил премию BraVo из рук Софи Лорен

Известная итальянская актриса Софи Лорен вручила международную профессиональную премию BraVo дирижеру Владимиру Спивакову.
Как передает РИА Новости, церемония вручения премии прошла на Исторической сцене Большого театра.
Софи Лорен: «Каждый из нас хочет построить дом, воспитать и сделать счастливым ребенка, оставить после себя добрый след на земле. Вы построили ваш Дом музыки, вы помогаете тысячам одаренных детей найти свой путь и осуществить свою мечту. Это огромная честь и большая радость вручать награду маэстро, чья безупречная профессиональная деятельность всегда идет рука об руку с щедростью и добротой».
Владимир Спиваков: «Мне как-то неудобно получать такую премию, когда рядом стоит великая актриса».
Лорен также поблагодарила организаторов мероприятия за приятный вечер в «уникальном историческом театре».
Премии BraVo также удостоились хореограф Юрий Григорович и баритон Дмитрий Хворостовский, который отсутствовал на церемонии. Ведущие сообщили, что награду передадут родителям Хворостовского, которые находятся в зале.
Премия BraVo в этом году вручается впервые. По словам организаторов премии, лауреатами ежегодно смогут стать артисты из самых разных стран евразийского континента.
Софи Лорен: «Каждый из нас хочет построить дом, воспитать и сделать счастливым ребенка, оставить после себя добрый след на земле. Вы построили ваш Дом музыки, вы помогаете тысячам одаренных детей найти свой путь и осуществить свою мечту. Это огромная честь и большая радость вручать награду маэстро, чья безупречная профессиональная деятельность всегда идет рука об руку с щедростью и добротой».
Владимир Спиваков: «Мне как-то неудобно получать такую премию, когда рядом стоит великая актриса».
Лорен также поблагодарила организаторов мероприятия за приятный вечер в «уникальном историческом театре».
Премии BraVo также удостоились хореограф Юрий Григорович и баритон Дмитрий Хворостовский, который отсутствовал на церемонии. Ведущие сообщили, что награду передадут родителям Хворостовского, которые находятся в зале.
Премия BraVo в этом году вручается впервые. По словам организаторов премии, лауреатами ежегодно смогут стать артисты из самых разных стран евразийского континента.
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